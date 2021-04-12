Названные в честь советских космонавтов улицы отремонтируют в Подмосковье

В этом году в Подмосковье отремонтируют три улицы Гагарина и улицу Германа Титова, названные в честь выдающихся советских космонавтов. Также ремонт пройдет в Звездном Городке. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В Чехове отремонтируют улицу Гагарина протяженностью свыше 5,3 километра. Ремонт проведут на участке от пересечения с улицей Колхозной до пересечения с улицей Заводской.

В Долгопрудном ремонт проведут на улице Гагарина в микрорайоне Павельцево — здесь расположены Спасская церковь и мемориал погибшим в Великой Отечественной войне. В Протвине также отремонтируют улицу Гагарина протяженностью порядка 0,7 километра, за эту улицу жители проголосовали на портале «Добродел». Ремонт этих улиц произведут с привлечением финансирования из Дорожного фонда Московской области.

По результатам голосования на «Доброделе» отремонтируют и улицу Германа Титова в микрорайоне Старые Химки протяженностью более 2,4 километра. Улица проходит между двумя жилыми комплексами: «Две столицы» и «Солнечная система».

Также в мае в Звездном Городке начнут капитальный ремонт дороги № 3 (от КПП № 3 до КПП № 10) и дороги № 6 (от КПП № 4 до Гаражного кооператива). На дороге № 3, помимо замены асфальтобетонного покрытия на участке 1,8 километра, проведут комплексные работы: установят четыре остановочных павильона, построят две парковки на 44 машино-места, тротуар длиной 0,2 километра, линии освещения длиной 0,4 километра, а также обустроят ливневую канализацию. У дороги №6 запланировано строительство автомобильной парковки.