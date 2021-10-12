Названные в честь Клина и Коломны самолеты компании «Россия» начали совершать полеты

Два самолета Superjet 100 авиакомпании «Россия», названных в честь подмосковных Клина и Коломны, приступили к полетам. Оба лайнера имеют двухклассную компоновку и рассчитаны на перевозку 87 пассажиров.

Имена подмосковных городов дают воздушным судам Superjet 100 в рамках соглашения об информпартнерстве, заключенном между правительством Подмосковья и авиакомпанией «Россия» весной 2021 года. Во время полетов по России пассажирам рассказывают о туристическом потенциале Московской области.

Клин и Коломна стали восьмым и девятым бортами авиакомпании «Россия», носящими имена подмосковных городов. Первым самолетом в этой линейке стал Сергиев Посад. Также регулярные рейсы осуществляют лайнеры, названные в честь Волоколамска, Дмитрова, Дубны, Звенигорода, Истры и Талдома.