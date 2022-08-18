Названа сумма доходов консолидированного бюджета Подмосковья с начала 2022 года

Доходы консолидированного бюджета Подмосковья превысили 598 миллиардов рублей по итогам семи месяцев 2022 года. Об этом сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

По словам министра, поступления собственных доходов в консолидированный бюджет региона увеличились на 14,4%. Сумма составила 540,3 миллиарда рублей. При этом расходы достигли почти 542 миллиардов рублей. Они исполнены на 47,8% к утвержденным бюджетным назначениям.

Доходы регионального бюджета составили 481 миллиард рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, значение выросло на 19,3% или 77 миллиардов рублей. Собственные доходы увеличились на 15,4% и составили 422 миллиарда рублей. Расходы регионального бюджета за январь–июль 2022 года выросли к аналогичному периоду 2021 года на 75 миллиардов рублей (20,8%). Сумма составила 440 миллиардов рублей.

Наиболее высокие показатели исполнения в 2022 году показали такие госпрограммы, как «Спорт Подмосковья» (67,7%), «Образование Подмосковья» (63,3%), «Культура Подмосковья» (59,6%), «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» (59,4%).

Среди нацпроектов выделили «Производительность труда» (97,3%), «Безопасные качественные дороги» (77,4%), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (68,3%).