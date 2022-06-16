Названа средняя стоимость продуктов для окрошки в Подмосковье

Окрошка традиционно является одним из самых популярных освежающих летних блюд. Глава Минсельхоза области Владислав Мурашов заявил, что приготовление литра холодного супа в этом году для жителей области обойдется в 598 рублей.

В Подмосковье стартовал сезон холодных супов. Окрошка, как низкокалорийное и простое в приготовлении блюдо, пользуется большой популярностью у жителей столичного региона. Стоимость порции в заведениях общественного питания колеблется от 150 до 700 рублей. Многие предпочитают готовить суп самостоятельно. Как утверждает глава Минсельхоза Владислав Мурашов, стоимость литра блюда в этом году достигнет 589 рублей.

«Важно отметить, что в виду сезона приобретать плодоовощную продукцию выгоднее на сельскохозяйственных рынках и ярмарках Подмосковья», — отметил Мурашов.

Рассчитывали стоимость по классическому рецепту: картофель, яйца, редис, огурцы, вареная колбаса, зелень, сметана и квас.