16 декабря 2022, 18:51
Названа самая востребованная мера поддержки бизнеса Подмосковья в 2022 году
Возмещение затрат на оборудование назвали главной мерой поддержки бизнеса Подмосковья
Работающие в области импортозамещения предприятия Московской области в этом году получили основную поддержку региональных властей. Об этом «360» рассказал заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Сергей Двойных.
Он подчеркнул, что вместе с федеральным министерством промышленности и торговли ввели возмещение затрат на приобретение оборудования для промышленных предприятий. Она стала хорошим дополнением субсидий по модернизации и лизингу оборудования.
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«Если компания покупает какой-то станок для расширения своего производства или открывает новое, то она может получить до 10 миллионов рублей возмещение. У нас только в этом году 350 компаний получили такие субсидии на общую сумму более одного миллиарда рублей. В этом году это самая актуальная и наиболее востребованная мера поддержки», — заявил Двойных.
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Представитель министерства добавил, что подать заявку на получение субсидии можно на инвестиционном портале Московской области. Весь пакет документов загружается онлайн.
«Дальше в личном кабинете предприниматель видит на какой стадии рассмотрения находится его заявка. Когда принято положительное решение, ему в личный кабинет приходит уведомление о каждом этапе прохождения конкурсной процедуры. Это все максимально просто, удобно и понятно», — добавил Двойных.
Он добавил, что представители малого и среднего бизнеса Московской области все меры поддержки оформляют только через портал и получают информацию о них без дополнительных визитов в министерство.По итогам года количество малых и средних предпринимателей в Московской области значительно выросло. На сегодняшний день свое дело имеют уже410 тысяч жителей, еще 470 тысяч числятся самозанятыми. Такой рост объяснили мерами поддержки предпринимателей, которые действуют в Подмосковье, а также ростом населения.
Бизнес
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