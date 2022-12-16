Подмосковье 16 декабря 2022, 18:51 Названа самая востребованная мера поддержки бизнеса Подмосковья в 2022 году Возмещение затрат на оборудование назвали главной мерой поддержки бизнеса Подмосковья

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Работающие в области импортозамещения предприятия Московской области в этом году получили основную поддержку региональных властей. Об этом «360» рассказал заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Сергей Двойных.

Он подчеркнул, что вместе с федеральным министерством промышленности и торговли ввели возмещение затрат на приобретение оборудования для промышленных предприятий. Она стала хорошим дополнением субсидий по модернизации и лизингу оборудования.

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«Если компания покупает какой-то станок для расширения своего производства или открывает новое, то она может получить до 10 миллионов рублей возмещение. У нас только в этом году 350 компаний получили такие субсидии на общую сумму более одного миллиарда рублей. В этом году это самая актуальная и наиболее востребованная мера поддержки», — заявил Двойных.

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Представитель министерства добавил, что подать заявку на получение субсидии можно на инвестиционном портале Московской области. Весь пакет документов загружается онлайн.

«Дальше в личном кабинете предприниматель видит на какой стадии рассмотрения находится его заявка. Когда принято положительное решение, ему в личный кабинет приходит уведомление о каждом этапе прохождения конкурсной процедуры. Это все максимально просто, удобно и понятно», — добавил Двойных.

Он добавил, что представители малого и среднего бизнеса Московской области все меры поддержки оформляют только через портал и получают информацию о них без дополнительных визитов в министерство.