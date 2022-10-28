Назван топ-5 округов Подмосковья по качеству уличного освещения | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 15:54 Назван топ-5 округов Подмосковья по качеству уличного освещения Инспекторы ГУСТ выделили топ-5 округов Подмосковья по качеству уличного освещения

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В ГУСТ Подмосковья регулярно занимаются проверками содержания дворов. В том числе, и наружного освещения. Сейчас такие проверки особенно актуальны, потому что уже активно сокращается световой день, и фонари для людей становятся все более необходимыми. Освещение проверяется во дворах и на общественных территориях. Работы проводятся не только днем, но и вечером, когда уже начинает темнеть, чтобы все данные были еще более достоверными.Уже удалось выделить округа, в которых таких замечаний меньше всего — это Домодедово, Раменский, Реутов, Химки и Щелково.

«В первую очередь мы опираемся на обращения жителей, с 20 по 26 октября на портал „Добродел“ поступило 512 сообщений о неисправностях в работе освещения — это на 183 сообщения меньше, чем было неделей ранее, мы все это время с городскими округами совместно работали над этим вопросом и продолжим мониторинг», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

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Ответственнее всего к решению этого вопроса подошли в Коломне, там количество замечаний уменьшилось ровно вдвое. Кроме того, стоит отметить и Ступино. Там только за одну последнюю неделю число обращений уменьшилось на 80%. Что касается самих нарушений, то больше всего их оказалось в Серпухове, потом в Орехово-Зуеве, Мытищах.

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