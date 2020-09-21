Назван топ-5 лучших смотровых площадок Подмосковья
Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службу комитета. Одной из самых известных вышек является Блинная гора, расположенная на высоком холме около Троице-Сергиевой лавры. Посетить ее можно бесплатно, если приехать в Сергиев Посад.
Хорошо известна любителям красивых видов построенная в начале ХХ века водонапорная башня в Зарайске. Чтобы побывать на ней придется купить билеты, дети до семи лет допускаются бесплатно.
В Коломне туристы могут побывать на Маринкиной башне, одной из семи сохранившихся башен кремля. Ее высота превышает 30 метров. По легенде, в ней содержалась Марина Мнишек, любовница Лжедмитрия II. Она бежала из тюрьмы, якобы обернувшись маленькой птичкой. В башне проводятся платные экскурсии для групп.
Замечательная смотровая площадка есть в Звенигороде, около стен Саввино-Сторожевского монастыря. Он был основан в 1398 году одним из учеников Сергия Радонежского, преподобным Саввой. Побывать там можно бесплатно.
Смотровая площадка с панорамным видом на водоем и храм Михаила Архангела с колокольней стоит на берегу Бельского озера. Бесплатно насладившись видом, туристы могут спуститься по дорожке к уютной беседке.