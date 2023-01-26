Подмосковье 26 января 2023, 14:22 Назван топ-5 крупных случаев мошенничества в Подмосковье за 2022 год Подмосковное ГУРБ назвало топ-5 крупных случаев мошенничества прошлого года

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Специалисты Главного управления региональной безопасности составили рейтинг пяти самых крупных случаев мошенничества за прошлый год, в результате которых доверчивые жители Подмосковья потеряли крупные суммы денег. Общий ущерб по пяти уголовным делам превышает 30 миллионов рублей.

Пенсионерка из Одинцова лишилась 1,2 миллиона рублей

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Женщине позвонил мошенник и представился сотрудником полиции. Он сообщил, что ее дочь спровоцировала ДТП, в котором пострадали люди. Чтобы избежать уголовной ответственности, нужно заплатить. Пенсионерка отдала мошеннику всю сумму прямо в своей квартире.

Девушка из Люберец потеряла 7,155 миллиона рублей

На протяжении пяти дней жительнице Люберец звонили якобы из Центрального Банка России и ФСБ. Постепенно войдя в доверие, мошенники убедили девушку сначала обналичить собственные сбережения, а затем оформить несколько кредитов и перевести все средства мошенникам.

Пенсионерка из Мытищ осталась без квартиры и 2,7 миллиона рублей

Мошенники были на связи с женщиной с июня по август. Они представлялись сотрудниками Центрального Банка России и полиции. Сначала они убедили снять все свои сбережения, а затем и продать квартиру. Вырученные деньги нужно было перевести на подставные мошеннические счета, что и сделала жертва. Общая сумма ущерба по этому случаю составила почти 9,2 миллиона рублей.

Житель Подольска лишился 10,2 миллиона рублей

Мужчине предложили инвестировать деньги на бирже. Он последовал указаниям и перевел все имевшиеся у него сбережения. Позже оказалось, что счета принадлежали мошенникам.

Мужчина из Королева остался должен 13,2 миллиона рублей

В конце декабря, представившись сотрудником полиции, телефонный мошенник убедил жителя Королева взять кредит и перевести деньги на подставной счет. После поступления средств мошенник исчез.