Назван топ-5 городов, где жители довольны благоустройством. Среди них Протвино

Наукоград Протвино вошел в топ-5 подмосковных городов, жители которых летом меньше всего жаловались на благоустройство. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Летний рейтинг муниципальных образований Московской области по вопросам удовлетворенности жителей и качества содержания объектов благоустройства составил Госадмтехнадзор региона по материалам ЦУР и результатам надзорной деятельности ведомства.

Начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов рассказал, что рейтингование муниципалитетов производилось по так называемой «тепловой карте», на которой отражены самые проблемные точки с учетом жалоб населения на благоустройство, чистоту и порядок.

«Отмечены муниципальные образования, откуда поступили нарекания по пяти ключевым позициям в сфере компетенции Госадмтехнадзора: ямы во дворах, парковка на газонах, ненадлежащее состояние деревьев и кустарников, разрушение тротуаров и пешеходных дорожек, а также незаконное размещение информационных материалов», — уточнил Олег Баженов.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

Из группы городов с населением менее 100 тысяч человек было отмечено Протвино, где за лето выявлено наименьшее количество жалоб по указанным пяти топовым проблемам. Также в числе лидеров среди малых городов области — городские округа Фрязино, Рошаль, Дзержинский и Бронницы.

За летние месяцы сотрудниками Госадмтехнадзора в Протвине выявлено 235 административных правонарушений. Все виновные лица привлечены к административной ответственности.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

Врио главы наукограда Альберт Колотовкин подчеркнул, что администрацией муниципалитета принимаются меры по созданию благоприятной и комфортной среды.

«В этом году благоустроено восемь дворов, установлена девятая межквартальная детская площадка по программе губернатора „Наше Подмосковье“, спортивная площадка для сдачи норм ГТО. В дальнейшем работы в данном направлении будут продолжены», — пообещал Альберт Колотовкин.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

Жительница Протвино Юлия Кожевникова поблагодарила УК за оперативность в реагировании на обращения: «Выражаю благодарность управляющей компании Протвино за мгновенную реакцию на просьбу постричь кустарник вдоль дорожки в детский сад № 9 по Лесному бульвару. Обратилась в субботу вечером, в понедельник утром вела ребенка в садик уже по красивой прочищенной дорожке».