Подмосковье 17 января 2023, 11:42 Назван топ-20 округов Подмосковья по развитию парков в прошлом году Минблаг назвал топ-20 округов Подмосковья по развитию парков в прошлом году

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В 2022 году 20 округов Подмосковья вошли в число лучших по показателю «Развитие парков культуры и отдыха» рейтинга эффективности работы органов местного самоуправления.

«В Московской области большое количество парковых территорий. Благоустройство, наведение красоты и развитие парков — одна из основных задач, поставленных перед нами губернатором», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Ежеквартально ведомство рейтингует округа Подмосковья по показателю «Развитие парков культуры и отдыха». В 2022 году в «зеленой» зоне оказались: Одинцовский округ, Шаховская, Химки, Мытищи, Красногорск, Сергиево-Посадский округ, Котельники, Домодедово, Дубна, Ступино, Щелково, Жуковский, Луховицы, Лыткарино, Лобня, Павловский-Посад, Можайский округ, Истра, Ленинский округ и Серпухов.

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Парки и работу органов местного самоуправления оценивали по следующим показателям: организация культурно-массовых мероприятий, уровень благоустройства парков, наличие камер «Безопасный регион» и многое другое.

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