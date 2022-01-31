Назван топ-10 округов Подмосковья, где догазификацию завершат в начале 2022 года

По президентскому проекту газификации в Подмосковье необходимо подключить к газу 2805 населенных пунктов. Это 115 тысяч домовладений, сообщил глава «Мособлгаза» Игорь Баранов.

«Если говорить о задачах на 2022 год, нам необходимо догазифицировать 1692 населенных пункта. Это 75 тысяч домовладений. То есть 40 тысяч домовладений было в прошлом году и 75 тысяч — в этом. То есть у нас стоит задача — 115 тысяч домовладений», — уточнил он.

Баранов добавил, что в первом квартале «Мособлгаз» догазифицирует 295 населенных пунктов с потенциалом газификации, равным почти 13 тысячам домовладений. Глава компании отметил, что по каждому населенному пункту составлен четкий план работ.

«Наиболее активно у нас в первом квартале будут догазифицированы Дмитров и Истра. Также в топ-10 округов по количеству населенных пунктов, где работы завершат в первом квартале, вошли Орехово-Зуево, Клин, Одинцово, Домодедово, Можайск, Раменское, Чехов, Ленинский, Егорьевск и Павловский Посад», — перечислил он.

На следующей неделе «Мособлгаз» завершит работы в двух населенных пунктах, продолжается выполнение в восьми, еще в 60 населенных пунктах сотрудники приступают к газификации.

Баранов подчеркнул, что вся эта информация есть в открытом доступе. Начиная с прошлой недели компания обеспечила еженедельное информирование глав городских округов о планах работ на следующую неделю, результатах за прошлую неделю и четком плане работ на ближайший квартал.