Назван срок заселения пострадавшего от взрыва дома в Химках

Жители пострадавших от взрыва квартир в химкинской многоэтажке смогут вернуться домой в конце августа. Об этом заявил глава Химок Дмитрий Волошин.

«С Фондом капитального ремонта Московской области подписана дорожная карта, согласно которой в августе текущего года мы уже начнем в 20-х числах заселять Зеленую, 16», — рассказал Волошин.

На этой неделе мэр Химок сообщил, что необходимо расселить еще шесть квартир из третьего подъезда пострадавшего от взрыва дома. По его словам, в подъезде, который пострадал, живут 90 человек, всего в доме — 346 жителей

Взрыв в многоэтажном доме на улице Зеленой Химках прогремел утром 19 марта. По предварительной версии, взорвался бытовой газ на восьмом этаже. В результате ЧП обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Волной снесло стены и балконную перегородку. Погибли четыре человека. Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин отметил, что восстанавливать дом будут в течение пяти месяцев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев еще в день ЧП сообщил, что поврежденные взрывом квартиры отремонтируют за счет бюджета региона.