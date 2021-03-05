Назван срок открытия бассейна в ДС «Олимпийский» в Чехове

Бассейн во дворце спорта в Чехове планируют открыть после ремонта 12 апреля. Принимать посетителей здесь перестали, когда обнаружили серьезные повреждения. К обновлению облика приступили весной 2020 года.

Ремонт идет непрерывно: он не прекращался с прошлого апреля. Сначала бассейн закрыли из-за пандемии COVID-19, затем — для масштабного обновления.

Бассейн не обслуживали 17 лет, и оборудование вышло из строя. Когда воду слили, начала сыпаться плитка.

Тогда здесь обнаружили повреждения гидроизоляции. Из-за них бассейн стал протекать. Кроме того, после демонтажа покрытия выявили многочисленные трещины.

Источник фото: телеканал «360»

Их потребовалось устранять для безопасности посетителей. Это подчеркнул директор ДС «Олимпийский» Сергей Хилис.

Главная задача — чтобы объект был безопасным для жизни и здоровья наших посетителей. Мы рассчитаем тариф для спортивных школ таким образом, чтобы оставшихся средств хватило до конца года Сергей Хилис.

Жителям уже показали, как будет выглядеть новый комплекс. А контрольная дата открытия — 12 апреля, сообщил генеральный директор компании «Рембет» Алексей Ургапов.

Источник фото: телеканал «360»

«Фактически сейчас нам нужно внести некоторые изменения в проект, чтобы обеспечить достойное качество бассейна, чтобы жители Чехова смогли наслаждаться им», — отметил он.

Если не понадобятся дополнительные работы, именно 12 апреля запланировали открыть бассейн. По словам Ургапова, здесь идет самый основной этап ремонта, который он назвал «шлифовкой шероховатостей».