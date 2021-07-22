Назван срок окончания реконструкции парка имени Степанова в Серпухове

В Серпухове продолжается реконструкция парка имени Олега Степанова. Ход работ совместно с главой городского округа, местными депутатами и общественниками проверил советник губернатора Московской области в ранге министра Александр Коган.

Проект благоустройства был разработан с учетом пожеланий жителей и включен в госпрограмму «Формирование современной комфортной городской среды». Концепция включает монтаж детских игровых и спортивной площадок, обустройство теннисного корта, поля для мини-футбола, арт-кластера, очистку и укрепление берегов пруда, работы по озеленению, установку новых лавочек и урн. Из областного бюджета на эти цели было выделено почти 130 миллионов рублей. Работы стартовали в начале текущего года.

«Несколько месяцев назад мы здесь встречались, строили планы, обсуждали, что не хватает средств, думали, как найти дополнительные источники, во сколько этапов делать, что делать в первую очередь, что — во вторую. Мы понимали, что должны приложить максимум усилий, чтобы в этом году закончить парк имени Олега Степанова», — отметил Александр Коган.

Он станет точкой притяжения, зоной отдыха, хорошим местом для спортсменов благодаря полуторакилометровой беговой и велодорожкам. Серьезный вопрос, над которым работают: как восстановить пруд. Он сейчас достаточно грязный, заиленный. Здесь намечен огромный пласт работ Александр Коган советник губернатора Московской области в ранге министра.

Как добавил Александр Коган, удалось уйти от двухгодичного плана реконструкции, работы планируется завершить за один год.

«Не хочу забегать вперед, но очень здорово было бы именно здесь встретить День города», — сказал Коган.

В настоящее время в работах на объекте задействованы более 60 специалистов. Уже смонтировано 10 из 12 километров кабельной сети, установлено 40 опор для светильников, идут пусконаладочные работы, произведена откачка и просушка пруда, продолжаются прокладка тропиночной сети, монтаж спортивных площадок и игровых элементов для детей.