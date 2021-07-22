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    22 июля 2021, 19:05

    Назван срок окончания реконструкции парка имени Степанова в Серпухове

    Анастасия Максимовских

    В Серпухове продолжается реконструкция парка имени Олега Степанова. Ход работ совместно с главой городского округа, местными депутатами и общественниками проверил советник губернатора Московской области в ранге министра Александр Коган.

    Назван срок окончания реконструкции парка имени Степанова в Серпухове

    Проект благоустройства был разработан с учетом пожеланий жителей и включен в госпрограмму «Формирование современной комфортной городской среды». Концепция включает монтаж детских игровых и спортивной площадок, обустройство теннисного корта, поля для мини-футбола, арт-кластера, очистку и укрепление берегов пруда, работы по озеленению, установку новых лавочек и урн. Из областного бюджета на эти цели было выделено почти 130 миллионов рублей. Работы стартовали в начале текущего года.

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    «Несколько месяцев назад мы здесь встречались, строили планы, обсуждали, что не хватает средств, думали, как найти дополнительные источники, во сколько этапов делать, что делать в первую очередь, что — во вторую. Мы понимали, что должны приложить максимум усилий, чтобы в этом году закончить парк имени Олега Степанова», — отметил Александр Коган.

    Назван срок окончания реконструкции парка имени Степанова в Серпухове | Изображение 2

    Он станет точкой притяжения, зоной отдыха, хорошим местом для спортсменов благодаря полуторакилометровой беговой и велодорожкам. Серьезный вопрос, над которым работают: как восстановить пруд. Он сейчас достаточно грязный, заиленный. Здесь намечен огромный пласт работ

    Александр Когансоветник губернатора Московской области в ранге министра.
    Назван срок окончания реконструкции парка имени Степанова в Серпухове | Изображение 3

    Как добавил Александр Коган, удалось уйти от двухгодичного плана реконструкции, работы планируется завершить за один год.

    «Не хочу забегать вперед, но очень здорово было бы именно здесь встретить День города», — сказал Коган.

    Назван срок окончания реконструкции парка имени Степанова в Серпухове | Изображение 4

    В настоящее время в работах на объекте задействованы более 60 специалистов. Уже смонтировано 10 из 12 километров кабельной сети, установлено 40 опор для светильников, идут пусконаладочные работы, произведена откачка и просушка пруда, продолжаются прокладка тропиночной сети, монтаж спортивных площадок и игровых элементов для детей.