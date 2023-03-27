Подмосковье 27 марта 2023, 13:59 Назван срок начала ремонта дорог в Московской области Зампред правительства Подмосковья Кротова: 1,5 тыс. км дорог отремонтируют до октября РИА «Новости»

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Ремонт дорог в Московской области начнется в конце апреля. В планы по проведению работ занесли 1300 участков общей протяженностью 1500 километров. Об этом на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым заявила заместитель председателя правительства региона Анна Кротова.

Она отметила, что самые большие объемы ремонта пройдут в Сергиевом-Посаде, Раменском, Рузе, Клину, Дмитрове и Серпухове. Все работы завершатся до 1 октября.

Также в планах провести работы по восстановлению и созданию новых тротуаров общей протяженностью 60 километров.

Заместитель председателя правительства Московской области отметила, что отдельно под контролем держат состояние федеральных трасс, которые относятся к опорной сети региона.

«При необходимости областные дорожники оказывают помощь федеральным коллегам. В марте у федеральных подрядчиков кончились руки, и областные подрядчики, заключив договор, за три дня отремонтировали 483 ямы», — отметила она.

По словам Кротовой, одной из главных проблемных зон остается подготовка железнодорожной инфраструктуры. Всего на территории Московской области 347 переездов, из которых пять в Лобне и пять в Богородском городском округе поставили в план приоритетного ремонта.

Кроме того, жители направили 446 жалоб на уборку от мусора пешеходных переходов и платформ, а также на ремонт 181 объекта железнодорожной инфраструктуры.