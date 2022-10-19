Назван самый популярный сезонный автобусный маршрут в Подмосковье | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 14:32 Назван самый популярный сезонный автобусный маршрут в Подмосковье Мострансавто назвало самый популярный сезонный автобусный маршрут в Подмосковье

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Начиная с апреля 2022 года, жители и гости Московской области успели совершить более 611 тысяч поездок на некоторых сезонных маршрутах Мострансавто. В этом году компания обслужила больше 40 маршрутов, которые ведут, в основном, к садовым и дачным товариществам.

В целом чаще всего пассажиры ездили по социальны картам. Банковскими картами тоже расплачивались достаточно часто, применяли также карты «Стрелка» и «Тройка». Есть и самый популярный маршрут в Подмосковье — это маршрут под номером 10, который связывает Автостанцию и Юбилейное в Раменском. Именно по этому маршруту было совершено больше 92 тысяч поездок.

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На таких автобусах чаще всего ездят дачники, от автовокзалов и железнодорожных станций к СНТ. Чтобы переезды жителей становились гораздо более комфортными, расписание автобусов сразу же синхронизировали с расписанием пригородных поездов.

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С расписанием движения автобусов можно ознакомиться на остановочных пунктах, которые размещены на пути следования маршрутов. Посмотреть это все можно в нужном разделе, находящемся на официальном сайте Мострансавто. В целом осенние маршурты перестанут ходить в Подмосковье примерно в начале ноября.