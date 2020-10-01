Назван самый многодетный город Подмосковья

«Мы — самый многодетный город. Я насчитала вместе с нашим управлением образования в Красногорске почти 70 тысяч детей до возраста старшей школы, до 11-го класса. Это очень много», — отметила она.

На днях в Красногорском роддоме на свет появился 2020-й малыш, а за весь 2019 год не родилось и двух тысяч детей.

В местной клинике начали рожать девушки из столицы, отметила Хаймурзина. В Красногорске живет много семей молодых москвичей, к тому же, в город приезжают соотечественники из других регионов.

«Это активная часть, это молодые, мобильные, бесстрашные в каком-то смысле слова люди, которые ищут лучшего, более высокого качества жизни. И мы стараемся все-таки задавать его в рамках тех задач, которые ставятся нашим губернатором, в рамках тех программ, которые реализуются и поддерживаются на самом высоком федеральном уровне, в рамках нацпроектов», — заявила Хаймурзина.

По ее словам, местные власти обязаны задавать такое качество жизни и следить, чтобы оно было достаточным.

Кроме того, глава муниципалитета прокомментировала возможность сделать Красногорск столицей Московской области. По ее мнению, решение необходимо принимать взвешенно.