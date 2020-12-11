Назван размер прожиточного минимума подмосковных пенсионеров в 2021 году

Прожиточный минимум для подмосковных неработающих пенсионеров в 2021 году составит 10 648 рублей. Сейчас эта сумма находится на отметке в 9908 рублей, сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«В настоящее время у нас величина прожиточного минимума пенсионера составляет 9908 рублей. В 21 году она увеличится. Эта величина уже будет 10 648 рублей. Все пенсионеры неработающие, кто размером своей пенсии не достигает этой величины, будут получать оплату за счет бюджета Московской области», — рассказала Фаевская.

Она добавила, что таких пенсионеров в регионе насчитывается приблизительно 171,5 тысячи. Все они отмечены в специальной базе.

«Здесь, я думаю, вообще никаких проблем не будет. Все жители, у которых размер пенсии ниже, получат эту доплату до 10 648 рублей в 2021 году», — заключила министр.

Величину прожиточного минимума пенсионеров устанавливают ежегодно. Исходя из этого рассчитывают ежемесячную соцдоплату к пенсии. В 2021 году она в среднем будет составлять 2939 рублей.