Подмосковье 14 ноября 2022, 12:58 Названы города — лидеры Подмосковья по мерам поддержки для бизнеса Глава Мининвеста Зиновьева: Сергиев Посад стал лидером Подмосковья по поддержке бизнеса Телеканал "360"

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Сергиев Посад в этом году стал одним из лидеров Московской области в части поддержки субсидий для бизнеса. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева на традиционном совещании губернатора Андрей Воробьева с зампредами.

Лидерами в данной сфере в этом году были крупные муниципалитеты, добавила Зиновьева.

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«Больше активизировать работу хотелось бы предложить в Кашире, Пущине, Электрогорске, Шаховской, Лотошине», — подчеркнула глава Миниинвеста Подмосковья.

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Количество получателей мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в этом году стало рекордным и в три раза превысило показатель 2020 года. Поддержку оказали 3567 предприятиям и бизнесменам. В частности, им предлагают брать льготные займы за счет субсидирования части процентной ставки по кредитам.

Главные получатели субсидий в 2022 году (62%) — промышленные предприятия, отметила Екатерина Зиновьева.

«Что касается второго блока поддержки, это именно финансово-кредитная поддержка, когда мы своим плечом даем либо льготные микрозаймы, либо поручительства, либо субсидируем часть процентной ставки по кредиту», — рассказала она.