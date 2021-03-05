Назван новый алгоритм привлечения мигрантов для работы в Подмосковье

Еще около десяти тысяч трудовых мигрантов требуются отраслям строительства и ЖКХ в Подмосковье. Их будут привлекать уже по новому алгоритму — его утвердили в правительстве России.

С февраля 2020 года въезд иностранных граждан ограничили из-за пандемии. Когда эпидемическая ситуация улучшилась, власти страны утвердили новый механизм привлечения рабочей силы.

Теперь организации, в том числе из Московской области, которые заинтересованы в трудовых мигрантах, смогут отправить заявку через систему базы вакансий «Работа в России».

Это отметил зампред правительства региона Роман Каратаев. По его словам, организациям, нуждающимся в иностранной рабочей силе, потребуется выполнить ряд требований.

Необходимо обеспечить перевозку мигрантов, оформление всех разрешительных документов, заключение трудовых договоров, организовать жилье с питанием, обсервацию и соблюдение всех санитарно-эпидемиологических правил Роман Каратаев.

Из-за ограничительных мер 2020 года на территории Московской области образовался дефицит трудовых ресурсов в отраслях экономики.