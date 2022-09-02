Подмосковье 02 сентября 2022, 12:36 Поделиться Telegram

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Viber Назван лидер среди троллейбусов Подмосковья по количеству поездок с начала года Троллейбусный маршрут в Химках стал лидером Подмосковья по количеству поездок фото с сайта pixabay.com

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В Подмосковье в четырех городских округах проходят 10 трамвайных и 12 троллейбусных маршрутов. В целом с начала года на электротранспорте в регионе люди совершили больше 17 миллионов поездок, это примерно 5% от числа всех поездок на общественном транспорте. Лидером по количеству пассажиров стал маршрут №202 в Химках.

В Минтрансе Московской области рассказали, что 9,5 миллиона из поездок были оплачены по социальной карте, еще 3,5 миллиона – по банковской.

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К текущему моменту троллейбусы обслуживают пассажиров в трех округах, а трамваи в Подмосковье ходят только в Коломне. Маршруты проложены максимально удобно для жителей, они проходят мимо всех важных объектов – поликлиник, школ, достопримечательностей.

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В Коломне на трамваях пассажиры с начала года совершили 9 миллионов поездок. Трамваи ходят мимо детских садов, школ, поликлиник, больницы и дома культуры. Самым популярным среди жителей троллейбусным маршрутом стал маршрут из Химок в Москву, там совершено порядка миллиона поездок. Транспорт проходит примерно семь километров с 19 остановками общественного транспорта.

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