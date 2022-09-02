Все новости

Спецоперация

04 сентября 2022, 07:48

Украинские военные обстреляли Донецк

Мир

04 сентября 2022, 07:27

Десять человек пострадали в результате пожаров на севере Казахстана

Реклама

Спецоперация

04 сентября 2022, 05:38

Власти Энергодара показали МАГАТЭ осколки ракет от ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 05:19

Германии предрекли массовые протесты осенью

Здоровье

04 сентября 2022, 04:57

Названы продукты для поддержания иммунитета осенью

Мир

04 сентября 2022, 04:56

Мигранты утонули в реке на границе Мексики и США — СМИ

Спецоперация

04 сентября 2022, 04:35

Власти Запорожья заявили о поступающих угрозах учителям Энергодара со стороны Украины

Происшествия

04 сентября 2022, 04:33

Вертолет со спасателями вылетел к Ключевскому вулкану на Камчатке

Мир

04 сентября 2022, 04:16

Трамп назвал Байдена и его окружение «врагами государства»

Подмосковье

02 сентября 2022, 12:36

Назван лидер среди троллейбусов Подмосковья по количеству поездок с начала года

Троллейбусный маршрут в Химках стал лидером Подмосковья по количеству поездок

Читать 360tv в

В Подмосковье в четырех городских округах проходят 10 трамвайных и 12 троллейбусных маршрутов. В целом с начала года на электротранспорте в регионе люди совершили больше 17 миллионов поездок, это примерно 5% от числа всех поездок на общественном транспорте. Лидером по количеству пассажиров стал маршрут №202 в Химках.

В Минтрансе Московской области рассказали, что 9,5 миллиона из поездок были оплачены по социальной карте, еще 3,5 миллиона – по банковской.

Реклама

К текущему моменту троллейбусы обслуживают пассажиров в трех округах, а трамваи в Подмосковье ходят только в Коломне. Маршруты проложены максимально удобно для жителей, они проходят мимо всех важных объектов – поликлиник, школ, достопримечательностей.

Реклама

В Коломне на трамваях пассажиры с начала года совершили 9 миллионов поездок. Трамваи ходят мимо детских садов, школ, поликлиник, больницы и дома культуры. Самым популярным среди жителей троллейбусным маршрутом стал маршрут из Химок в Москву, там совершено порядка миллиона поездок. Транспорт проходит примерно семь километров с 19 остановками общественного транспорта.

Химки

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама