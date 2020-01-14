Игорь Баранов назначен новым генеральным директором Мособлгаза

В руководстве Мособлгаза произошли кадровые перемены. Новым генеральным директором предприятия назначили Игоря Баранова. Об этом стало известно на заседании правительства Подмосковья.

Предшественник Игоря Баранова, Дмитрий Голубков, руководил предприятием на протяжении семи лет. Теперь он продолжит работу в составе совета директоров и будет принимать решения по вопросам стратегического развития Мособлгаза.

«Руководил достойно, хорошие показатели: каждый год мы газифицировали малые населенные пункты», — отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В прошлом году Мособлгаз подключил к сетям 27 тысяч жителей Подмосковья. В 2020-м работу продолжат.

«В 2020 году мы газифицируем населенные пункты где, прожив порядка 10 тысяч человек», — добавил Андрей Воробьев.

Так, газопроводы появятся еще в 50 населенных пунктах. Их построят по программе «Развитие газификации в Московской области до 2025 года».