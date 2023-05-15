Подмосковье 15 мая 2023, 17:39 Наземная парковка появится в ЖК «Рациональ» в Реутове Главгосстройнадзор МО

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Строительство пятиэтажного здания с парковкой и офисным помещением продолжается в Реутове в жилом комплексе «Рациональ». Ход работ проверили инспекторы Главгосстройнадзора.

Как рассказали в ведомстве, сейчас строители завершают устройство коммуникаций, фасада, дверей и ворот и проводят отделочные работы.

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Здание начали строить в 2014 году, из-за финансовых трудностей застройщика их периодически останавливали. Завершить работы планируют до конца этого года.

Парковка будет рассчитана на 309 мест для автомобилей и 21 — для мотовелотехники. Площадь офисной территории превысит четыре тысячи квадратных метров. Пользоваться паркингом смогут жители 754 квартир ЖК, который был построен в 2018 году.

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