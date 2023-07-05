Подмосковье 05 июля 2023, 12:05 Навигационные таблички установили в лесопарке Лобни

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Благоустройство лесопарка продолжается в Лобне. Сейчас в зоне отдыха установили таблички с навигацией, напоминаниями о бережном отношении к природе и просьбами убирать мусор за собой и своими питомцами.

Указатели помогут гостям парка лучше ориентироваться на дорожках лесопарка, чтобы быстрее найти путь к детским и спортивным площадкам, туалетам, кафе, пункту проката, велодорожке или выходам.

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«Парк большой, поэтому до установки навигации быстро сориентироваться здесь могли в основном местные жители. Теперь это гораздо проще, даже если ты впервые гуляешь в этом лесопарке», — отметила посетительница зоны отдыха.

Благоустройство ведется по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Парки в лесу».

«В этом году у нас большие планы на благоустройство общественных пространств в Подмосковье: начнем работы на 60 объектах», — сказал губернатор.

Ранее Лобня попала в топ-20 лучших округов по развитию парков культуры и отдыха в 2022 году. Еще четыре зоны отдыха благоустроят в округе в этом году. Это сквер ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, сквер на Текстильной улице, а также парк «Киово» и Центральный парк культуры и отдыха.

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