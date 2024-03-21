21 марта 2024, 09:50
Навигатор по цифровым помощникам заработал на «Госуслугах» Подмосковья
Раздел со всеми чат-ботами Подмосковья появился на региональном портале. Он доступен в меню «Сервисы» на главной странице.
Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, цифровые помощники позволяют быстро и удобно получить необходимые сведения о работе МФЦ, поликлиник, ЗАГСа, а также о получении разрешения на такси, графике отключения воды и многое другое.
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На странице навигатора доступны боты «МФЦ Московской области», «Денис. Цифровой помощник», «Плановые отключения МО», «Соцуслуги Подмосковья», «Мы рядом» другие.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Госуслуги
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