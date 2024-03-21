Подмосковье 21 марта 2024, 09:50 Навигатор по цифровым помощникам заработал на «Госуслугах» Подмосковья Unsplash

Читать 360tv в

Раздел со всеми чат-ботами Подмосковья появился на региональном портале. Он доступен в меню «Сервисы» на главной странице.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, цифровые помощники позволяют быстро и удобно получить необходимые сведения о работе МФЦ, поликлиник, ЗАГСа, а также о получении разрешения на такси, графике отключения воды и многое другое.

Реклама

На странице навигатора доступны боты «МФЦ Московской области», «Денис. Цифровой помощник», «Плановые отключения МО», «Соцуслуги Подмосковья», «Мы рядом» другие.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».