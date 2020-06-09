Навестили и покосили траву. Подмосковные инспекторы помогли ветеранам труда в хозяйстве
Инспекторы покосили траву на участках. Например, помогли ветерану труда и заслуженному работнику железной дороги Галине Сазоновой из деревни Давыдово.
«В условиях самоизоляции сотрудники ведомства не забыли своих подопечных и помогли по хозяйству, не контактируя с владельцами домов», — рассказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.
Поддержали и вдову участника Великой Отечественной войны Клавдию Артамонову. В марте ей исполнилось 92 года. Сейчас она с трудом передвигается — только внутри дома. Инспекторы покосили траву на участке.
В Серебряных Прудах помогли ветерану труда Лидии Ивановой, а в Лотошине — пенсионерке Валентине Косьяненко.
Акцию провели с использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции. А стартовала она в январе 2018 года. Тогда же стала серебряным призером ежегодной премии губернатора «Наше Подмосковье».
За время проведения акции инспекторы, волонтеры, члены Общественного совета Госадмтехнадзора больше 400 раз помогли нуждающимся.