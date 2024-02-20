Подмосковье 20 февраля 2024, 17:55 Навалы мусора убрали с 44 контейнерных площадок в Подмосковье за сутки Главное управление содержания территорий Московской области

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За сутки коммунальные службы Подмосковья привели в порядок более 40 мусорных площадок. Ранее там выявили скопление отходов в прилегающей зоне.

Как рассказали в ГУСТ Подмосковья, специалисты постоянно следят за состоянием контейнерных площадок. Они проверяют, когда проводят уборку территории и подъездов, чтобы мусоровоз мог добраться до баков.

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За день коммунальщики привели в порядок 44 площадки, где выявили скопление отходов.

«Мусор не украшает территорию и доставляет дискомфорт жителям, поэтому такие нарушения сразу же устраняются. Например, в Дзержинском навалы убрали на 10 локациях», — отметили в ведомстве.

В ГУСТ призвали жителей не парковаться возле контейнерных площадок, чтобы не мешать проезду спецтехники. Обратиться по вопросам содержания дворов жители могут напрямую к инспекторам. Адреса территориальных отделов ведомства доступны по ссылке.

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