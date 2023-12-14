Подмосковье 14 декабря 2023, 21:49 Навалы мусора убрали на контейнерной площадке в Сергиевом Посаде ГУСТ МО

Читать 360tv в

Команда ГУСТ помогла в уборке навалов отходов на контейнерной площадке на Больничной улице в Сергиевом Посаде. Мусор оставляли незаконно.

Однако объема бункера не хватало на официальных пользователей. В итоге инспекторы ГУСТ проверили адрес несколько раз лично и по камерам системы «Безопасный регион».

Реклама

«Цифровой метод помог „поймать“ нарушителей и применить административные меры в упрощенном формате. Сейчас на объекте навели чистоту, но инспекции продолжаются», — уточнили в управлении.

Подобные проверки представители администрации округа проводят регулярно.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».