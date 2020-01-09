Наукограды Подмосковья получат более 338 млн рублей в 2020 году. На что их потратят?
«Общий объем бюджетного финансирования развития наукоградов региона в 2020 году превысит 338 миллионов рублей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.
Соглашение о предоставлении в 2020 году субсидии из федерального бюджета бюджету Подмосковья в конце декабря 2019 года подписали Министерство науки и высшего образования России и правительство Московской области.
Вадим Хромов отметил, что средства будут направлены на поддержку научно-технического потенциала наукоградов. Деньги будут выделены на проведение научных мероприятий, развитие научно-образовательных центров, ремонт и оснащение образовательных учреждений, исследовательских лабораторий, а также на благоустройство городов.
В Подмосковье расположено восемь из 13 российских наукоградов. Это Дубна, Пущино, Черноголовка, Протвино, Реутов, Жуковский, Королев и Фрязино.
Хромов подчеркнул, что в Подмосковье ежегодно выделяются субсидии на социально-экономическое развитие наукоградов. Кроме того, власти региона оказывают поддержку молодым ученым: реализуется программа «Социальная ипотека», ежегодно выделяются премии губернатора за научно-технические достижения и гранты правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций.
По словам зампреда областного правительства, с 2020 года в Подмосковье будут поддерживать коммерческое продвижение разработок.