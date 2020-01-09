    09 января 2020, 14:34

    Наукограды Подмосковья получат более 338 млн рублей в 2020 году. На что их потратят?

    Ольга Крылова, Юлия Уткина

    На развитие наукоградов Подмосковья из федерального бюджета поступит более 182 миллионов рублей, еще более 155 миллионов выделит областное правительство. Их направят на поддержку научной деятельности и благоустройство городов.
    Наукограды Подмосковья получат более 338 млн рублей в 2020 году. На что их потратят?

    «Общий объем бюджетного финансирования развития наукоградов региона в 2020 году превысит 338 миллионов рублей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

    Соглашение о предоставлении в 2020 году субсидии из федерального бюджета бюджету Подмосковья в конце декабря 2019 года подписали Министерство науки и высшего образования России и правительство Московской области.

    Наукограды Подмосковья получат более 338 млн рублей в 2020 году. На что их потратят? | Изображение 1
    Источник фото: «Википедия»

    Вадим Хромов отметил, что средства будут направлены на поддержку научно-технического потенциала наукоградов. Деньги будут выделены на проведение научных мероприятий, развитие научно-образовательных центров, ремонт и оснащение образовательных учреждений, исследовательских лабораторий, а также на благоустройство городов.

    В Подмосковье расположено восемь из 13 российских наукоградов. Это Дубна, Пущино, Черноголовка, Протвино, Реутов, Жуковский, Королев и Фрязино.

    Наукограды Подмосковья получат более 338 млн рублей в 2020 году. На что их потратят? | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Хромов подчеркнул, что в Подмосковье ежегодно выделяются субсидии на социально-экономическое развитие наукоградов. Кроме того, власти региона оказывают поддержку молодым ученым: реализуется программа «Социальная ипотека», ежегодно выделяются премии губернатора за научно-технические достижения и гранты правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций.

    Наукограды Подмосковья получат более 338 млн рублей в 2020 году. На что их потратят? | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    По словам зампреда областного правительства, с 2020 года в Подмосковье будут поддерживать коммерческое продвижение разработок.