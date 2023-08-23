23 августа 2023, 12:37
Наукоград Жуковский: центр авиационной науки и комфортный город
Какие преобразования произошли в наукограде за последние несколько лет.
Авиаград Жуковский
Наукоград Жуковский имеет мировую репутацию центра авиационной науки России благодаря его научным предприятиям, опытно-конструкторским бюро, испытательным центрам. В 2018 году в Жуковском открылся «Технопарк ЦАГИ», который первым в Московской области получил статус технопарка в сфере высоких технологий. Важную роль в развитии наукограда играет кластер авиационных технологий, объединивший крупные предприятия, и создание уникальной образовательной среды.
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Дороги
Высокие достижения в науке сопровождаются большими изменениями в сфере дорожного строительства. Так, в городе строят дорогу от трассы М5 «Урал», дорогу «Гудкова-Баженова», связавшую два микрорайона, реконструировали улицу Туполева, соединяющую Жуковский и Раменское.
Жилье
Немаловажной для жителей наукограда является реализация программы по расселению из ветхого жилья. Более 100 семей получат новое жилье.
Медицина
Медики новых и отремонтированных поликлиник Жуковского успешно справляются с обслуживанием сотрудников градообразующих предприятий и ведут научную работу.
Жуковский
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