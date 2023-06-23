Подмосковье 23 июня 2023, 23:55 «Наукоград развивается». Глава Фрязино проанализировал итоги 2022 года Глава городского округа Фрязино Воробьев выступил с отчетом перед жителями Телеканал «360»

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Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев рассказал о проделанной за минувший год работе. По его словам, хороших результатов во Фрязине удалось добиться благодаря работе администрации.

В наукограде обновили здания лицея и детского сада на Спортивном проезде, а в центре появилась благоустроенная пешеходная зона.

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«На базе подразделения Щелковской городской больницы открылся Центр амбулаторной онкологической помощи. И еще много положительных результатов удалось добиться благодаря слаженной работе муниципальной команды и активных жителей», — сказал он.

Воробьев также отметил, что за 2022 год Фрязино заняло 13-е место среди муниципалитетов области. Предприятия округа нарастили объемы производства и продолжают реализовывать масштабные инвестиционные проекты. Также в результате реконструкции двух водозаборных узлов чистой водой обеспечили более 55 тысяч фрязинцев.

«Я уверен, что у нас есть все возможности для того, чтобы в этом году наш городской округ был в 10-ке лидеров среди муниципалитетов Подмосковья», — отметил Воробьев.

В завершении своего выступления глава Фрязино поблагодарил местных жителей за активную жизненную позицию и поддержку.