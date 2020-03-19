Наукоград Пущино стал одним из трех победителей конкурса инновационных проектов. Он получит свыше 48 млн рублей

Сумму направят на создание опытно-образовательной площадки «БиоТехПущино». Цель проекта — реализовать для детей, подростков и молодых ученых обучающие программы в областях биохимии, физики и других приоритетных направлениях современной науки.

Предполагается, что на основе разработок инновационного центра с 2023 года начнут запускать не менее одного стартапа в год.

«Пущино исторически является центром биомедицины, поэтому новая площадка будет обеспечена высококвалифицированными преподавателями. Результатом этого станут комфортные условия для ускоренного развития научных разработок, а инфраструктура позволит оперативно внедрять их в производство», — рассказал заместитель председателя регионального правительства Вадим Хромов.

На площадке «БиоТехПущино» откроют научно-образовательную лабораторию с оборудованием для углубленного изучения различных направлений. Среди них не только физика, химия, информатика, но и, например, робототехника, а также цифровая биология.

Пущино на слуху в мире науки

Ранее стало известно о мировой сенсации в Пущине. Ученые из подмосковного наукограда нашли метод лечения смертельной болезни — миодистрофии Дюшенна. Открытие стало очень громким. Над ним долго работали по президентской программе исследовательских проектов.

Сейчас в институте биохимии и физиологии микроорганизмов в Пущине ведут поиски лекарства от онкологии. Ученые исследуют различные микроорганизмы. Это, как правило, всевозможные грибы. Уже доказали, что они действительно влияют на развитие рака.