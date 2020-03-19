    19 марта 2020, 16:46

    Наукоград Пущино стал одним из трех победителей конкурса инновационных проектов. Он получит свыше 48 млн рублей

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковный наукоград Пущино стал одним из трех победителей федерального конкурса, направленного на развитие инновационной промышленной продукции. Он получит 25,5 миллиона рублей из федерального бюджета и еще 23 — из регионального.
    Наукоград Пущино стал одним из трех победителей конкурса инновационных проектов. Он получит свыше 48 млн рублей

    Сумму направят на создание опытно-образовательной площадки «БиоТехПущино». Цель проекта — реализовать для детей, подростков и молодых ученых обучающие программы в областях биохимии, физики и других приоритетных направлениях современной науки.

    Предполагается, что на основе разработок инновационного центра с 2023 года начнут запускать не менее одного стартапа в год.

    «Пущино исторически является центром биомедицины, поэтому новая площадка будет обеспечена высококвалифицированными преподавателями. Результатом этого станут комфортные условия для ускоренного развития научных разработок, а инфраструктура позволит оперативно внедрять их в производство», — рассказал заместитель председателя регионального правительства Вадим Хромов.

    На площадке «БиоТехПущино» откроют научно-образовательную лабораторию с оборудованием для углубленного изучения различных направлений. Среди них не только физика, химия, информатика, но и, например, робототехника, а также цифровая биология.

    Пущино на слуху в мире науки

    Ранее стало известно о мировой сенсации в Пущине. Ученые из подмосковного наукограда нашли метод лечения смертельной болезни — миодистрофии Дюшенна. Открытие стало очень громким. Над ним долго работали по президентской программе исследовательских проектов.

    Сейчас в институте биохимии и физиологии микроорганизмов в Пущине ведут поиски лекарства от онкологии. Ученые исследуют различные микроорганизмы. Это, как правило, всевозможные грибы. Уже доказали, что они действительно влияют на развитие рака.