«Наука, практика и педагогика». МГОУ и МОНИКИ будут вместе готовить врачей в Подмосковье

Два подмосковных института — МГОУ и МОНИКИ — начнут готовить врачей в Московской области. Такое соглашение подписали руководители обеих организаций. Теперь они будут использовать собственные педагогические и научные наработки, чтобы подготовить специалиста-практика.

В симуляционном центре МОНИКИ практикующие врачи разыгрывают постановку: подготовленный пациент и специалист, который проводит условный первичный прием. Это особая программа обучения врачей.

«У нас есть уникальная программа обучения врачей грамотным коммуникативным навыкам, правильному общению с пациентом. В данный момент наши слушатели отрабатывают эти навыки, с использованием методики привлечения „стандартизированного“ пациента», — пояснила руководитель симуляционного центра МОНИКИ Людмила Хромова.

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За разговором с помощью скрытой камеры следят коллеги-врачи и тренер Людмила Хромова. После разыгранного приема они по косточкам разбирают плюсы и минусы беседы в кабинете. Как говорят сами врачи, это — пациентоориентированный подход.

Совсем скоро эти кабинеты станут доступны не только профессиональным врачам, но и студентам-медикам из Подмосковья. Специалистов начнут готовить в областном университете, а практические занятия будут проходить в МОНИКИ.

«Я уверен, что наше совместное сотрудничество, совместные идеи и такой спрессованный интеллект двух учреждений позволит очень хорошо конкурировать», — отметил Дмитрий Семенов, директор МОНИКИ имени Владимирского.

Источник фото: телеканал «360»

С этим согласен и ученый секретарь МОНИКИ Дмитрий Куликов. «Тренд образовательный — это нераздельная спайка между наукой, практикой и педагогикой. На мой взгляд, возможности двух учреждений, МГОУ и МОНИКИ, в рамках медицинского факультета могли бы этому тренду предельно соответствовать», — сказал он.

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У будущих студентов будет появится уникальная возможность прикоснуться к настоящей науке, перспективным разработкам.

«В МОНИКИ есть Школа молодого ученого. Если студент понимает, что он записался в научный кружок, он хочет проводить научную работу, хочет написать диссертацию, проводить клинические исследования, то сейчас у нас для таких работает Школа молодого ученого», — рассказал научный сотрудник отделения клинической гематологии и иммунотерапии Сергей Захаров.

Благодаря новой вехе в истории двух ведущих подмосковных институтов в Московской области теперь будут готовить не только медсестер, но и врачей. В будущем они смогут внести свой вклад в развитие медицины.