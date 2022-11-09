Подмосковье 09 ноября 2022, 20:18 Научный центр по разработке средств для увеличения урожая построят в Подмосковье

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На реализацию проекта научного центра выделено 3,4 миллиарда рублей инвестиций. Учреждение будет заниматься разработкой средств защиты растений для сельскохозяйственного производства.

В городском округе Черноголовка крупнейшая российская компания, производящая средства защиты растений для сельскохозяйственного производства, реализует проект по возведению научного центра.

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«Площадь для проекта выделена по программе „Земля за 1 рубль“ в рамках мер поддержки бизнеса и развития импортозамещения. Научные разработки позволят надежнее защищать посевы и увеличивать урожай, что будет напрямую влиять на качество урожая сельскохозяйственных культур как в регионе, так и по всей стране», — сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Новый научный центр даст городскому округу 200 новых рабочих мест. Закончить строительство планируется в четвертом квартале 2025 года.

В данный момент компания АО Фирма «Август» выпускает более 110 наименований препаратов для сельского хозяйства. Компания производит протравители семян, гербициды, фунгициды, инсектициды, десиканты и адъюванты. Эти вещества поставляются во все регионы страны и за рубеж.

Препараты компании помогают осуществлять защиту посевов в любых регионах и почвенно-климатических условиях.