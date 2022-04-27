Федеральный научный центр овощеводства в Одинцове получит поддержку администрации округа. Там создали известные сорта овощей, составляющие золотой фонд.

На десятках гектаров производят огурцы, помидоры, салат и баклажаны. Селекционеры проводят большую работу, чтобы представить широкий ассортимент.

Центр овощеводства за три года может обеспечить семенами всю Россию. Администрация готова оказать меры поддержки, сообщил глава городского округа Андрей Иванов.

Сотрудники центра вывели уже более 200 новых сортов культур. Овощи экологически чистые, а значит, полезные для здоровья.

Ранее стало известно, что агрофирма Коломны решит вопрос с семенами овощей в Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу увеличить посевные площади на 5%, чтобы нарастить урожай овощей, зерновых и масличных культур.