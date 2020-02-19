Научный центр мирового уровня «Сверхзвук» появится в Жуковском

Создавать детали для сверхзвуковых самолетов нового поколения — одна из целей будущего научного центра мирового уровня «Сверхзвук». Проект объединит лучших российских и зарубежных ученых. С работой Центра прототипирования и аддитивных технологий в Жуковском сегодня ознакомился заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Источник фото: телеканал «360»

Складываются до размеров микроавтобуса, взлетают за секунды, приземляются практически мгновенно. Новинки технопарка Жуковского появятся на взлетно-посадочной полосе уже весной.

Источник фото: телеканал «360»

«Это персональный самолет для домашнего хранения — не аэродромного. Чтобы самолет хранился дома, взлетал с площадки недалеко от дома», — рассказал ведущий конструктор компании «НИК» Сергей Игнатьев.

Источник фото: телеканал «360»

Сергей занимается авиастроением всю жизнь. Свой первый одноместный самолет собрал в 80-х в общежитии. И теперь уже навряд ли остановится. Кстати, на этой технике можно не только летать.

Источник фото: телеканал «360»

«Здесь особенность схемы такая, что крыло приковывает воздушный винт и мы можем ехать на тяге воздушного винта», — объясняет ведущий конструктор компании «НИК» Сергей Игнатьев.

Источник фото: телеканал «360»

Детали для самолетов — тоже не проблема. Многое можно сделать в Жуковском. Так, 3D-принтер может создать корпус для авиационного навигатора.

Источник фото: телеканал «360»

Технология непростая, печать идет слой за слоем, зато на выходе получается то, что заказывали.

Источник фото: телеканал «360»

Точность — до одной сотой миллиметра! Возможно, здесь же будут создавать детали для сверхзвуковых самолетов нового поколения. Это одна из целей будущего научного центра мирового уровня «Сверхзвук». Проект объединит лучших российских и зарубежных ученых.

«Все мы понимаем, что авиация достаточно эффективна для транспортирования жителей и грузов. Но „Сверхзвук“ даст возможность увеличить временные характеристики», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Источник фото: телеканал «360»

Так, перелет на сверхзвуковом самолете нового поколения из Москвы в Токио займет три часа вместо одиннадцати.

«Естественно, это прежде всего для бизнесменов, чиновников. Впоследствии можно говорить и о регулярных пассажирских перевозках», — сказал генеральный директор «ЦАГИ» Кирилл Сыпало.

Сейчас проект находится на стадии оформления, то есть пока все только на бумагах. Но им уже заинтересовались в Евросоюзе — и отправили в Жуковский технопарк своего представителя. Всем понятно, проект «Сверхзвук» станет не только имиджевой историей для российской науки, но и будет популярен среди пассажиров.