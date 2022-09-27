Классический тип тумана. В Гидрометцентре объяснили причину густой дымки в Подмосковье | 360°

Эксклюзив 27 сентября 2022, 11:11 Поделиться Telegram

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Viber Классический тип тумана. В Гидрометцентре объяснили причину густой дымки в Подмосковье Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд объяснил туман в Подмосковье похолоданием РИА «Новости»

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Густой туман утром 27 сентября накрыл Московскую область. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил это резким перепадом температур. Он предупредил «360», что в ближайшие дни такое явление не повторится.

«Связано это было с тем, что в Москве длительное время была облачная погода, поэтому ночные температуры были достаточно высокие», — объяснил он.

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Именно к вечеру облака начали рассеиваться, а в отдельных частях Москвы и Московской области их просто не было. Они препятствуют охлаждению подстилающей поверхности земли, так как сами питают ее ночью. Когда облаков нет, она значительно охлаждается, приземный слой воздуха — тоже.

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Прошедшая ночь была самой холодной за неделю. В некоторых округах даже были отрицательные значения: например, в Новой Москве температура воздуха опустилась до -1 градуса. В этот момент сработали законы физики.

«Определенное количество водяного пара содержится в теплом воздухе, а при понижении температуры происходит его конденсация. Именно это и произошло сегодня утром», — сказал Роман Вильфанд.

Метеорологи называют такое явление туманом охлаждения. Это классический тип тумана. Как только взошло солнце, подстилающая поверхность земли прогрелась и он исчез. Однако ждать повторения такого тумана в ближайшее время не стоит. К концу недели потеплеет. Дневная температура воздуха превысит отметку в +15 градусов, ночная — +5…+7 градусов.

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