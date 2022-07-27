Научный эксперимент с растениями начали на КПО «Нева» в Солнечногорске

Огрызок от яблока — в серый бак, стеклянную бутылку — в синий. В такой легкой игровой форме в Солнечногорске начали учить детей двухпоточному разделению мусора. Родители идею поддержали и приняли участие в интересном эксперименте КПО «Нева».

Бумагу, стекло, металл, тетрапак — в синий бак. Органические отходы, средства личной гигиены и неперерабатываемый мусор — в серый. Это мероприятие — часть большой программы, которая рассчитана на все категории населения. Дети — не исключение.

«Мы подумали: а где же сейчас максимальная концентрация детей и их родителей? Конечно же, на дачах, которых в Солнечногорском округе достаточно много. Начали мы с СНТ „Елочка“, уже давно нам известного», — сказал руководитель службы по связям с общественностью регионального оператора «Экопромсервис» Мария Штомпиль.

Дело в том, что в «Елочке» системой синих контейнеров успешно пользуются уже восемь лет. Во многом это происходит благодаря председателю Людмиле Поспеловой, которая приложила немало усилий, чтобы убедить дачников в пользе раздельного сбора мусора.

Источник фото: телеканал «360»

Детям в «Елочке» показали познавательный мультик и провели практическое занятие. В благодарность за мастер-класс садоводы передали региональному оператору саженцы растений — клеому, пионы, флоксы и мяту. Теперь они примут участие в научном эксперименте.

«Клумбу мы разделили на две части. В первой растения посадили в обычный грунт. Вторая часть наполнена техногрунтом, который произведен на нашем комплексе в цехе компостирования. Через несколько месяцев растения проверят в лаборатории на содержание тяжелых металлов, нитратов и пестицидов», — рассказала менеджер по коммуникациям КПО «Нева» Ольга Перькова.

Подобный эксперимент, только с плодоносящими растениями, уже проводили на КПО «Восток», и анализы были в пределах нормы.

Кстати, поучаствовать в таком эксперименте сможет любой желающий. Достаточно через соцсети связаться с комплексом по переработке отходов и передать саженцы. После высадки сотрудники пометят растение табличкой с вашим именем.