Научный арт-объект открыли в сквере имени академика Халатникова в Черноголовке

В сквере Черноголовки открыли архитектурно-художественную композицию «Сингулярность». Арт-объект посвятили научному открытию российского ученого — академика Халатникова, которое он совершил совместно с В. А. Белинским и Е. М. Лифшицем.

Научное открытие получило название «БХЛ-сингулярность» — по первым буквам фамилий ученых. Оно на шаг приблизило мир к разгадке тайны возникновения Вселенной. Скульптуру открыли в сквере имени Академика Халатникова.

В отличие от многих явлений в теоретической физике, БХЛ-сингулярность можно визуализировать. Ученые описали формирование сингулярности внутри черных дыр, похожее на трехмерную воронку. Арт-объект в честь научного прорыва установили по нацпроекту «Жилье и городская среда». Глава Минблагоустройства области Михаил Хайкин отметил, что о преображении сквера очень просили местные жители.

Наша задача была не только благоустроить территорию, но и наполнить жизнь горожан интересом к науке и людям, внесшим вклад в ее развитие Михаил Хайкин министр благоустройства Московской области.

Композиция «Сингулярность» стала смысловым центром сквера. Также на территории обустроили зоны отдыха, игровые площадки, качели, тренажеры, велодорожку, провели озеленение, обустроили освещение и систему видеонаблюдения.