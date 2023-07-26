Подмосковье 26 июля 2023, 10:57 Научно-учебная база «Чкаловская» в Лосино-Петровском отметила 60-летие Телеканал «360»

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Научно-учебная база «Чкаловская» работает в Лосино-Петровском уже 60 лет. Глава округа поздравил руководство и студентов Государственного университета по землеустройству с юбилеем центра.

Участие в торжестве приняли представители ректората Государственного университета по землеустройству, деканы и преподаватели кафедр геодезии и геоинформатики, аэрофотогеодезии, а так же студенты факультетов землеустройства, земельного и городского кадастров.

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«В предыдущий и этот год мы здесь заложили аллею Славы и аллею Памяти. Очень много событий провели за этот период, готовились полноценно к этой дате. Сегодня у нас здесь и работодатели. Они покажут студентам мастер-классы, а сами студенты пройдут эстафету», — рассказал временно исполняющий обязанности ректора Государственного университета по землеустройству Тимур Папаскири.

Государственный университет по землеустройству имеет многолетние традиции. Свыше 50 тысяч выпускников стали не только талантливыми учеными, но и известными общественными деятелями. Учебно-научная база постоянно развивается и становится лучше. На геодезическом полигоне проводят учебные занятия и испытания различных геодезических приборов.

«Вуз развивается, руководство новое, активное, ректор идейный. Нам очень важно, <…> чтобы все развивалось и современные методы, подходы к работе и обучению здесь внедрялись», — отметил глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Глава округа также вручил почетные грамоты и подарки руководству университета и студентам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил учащихся Физтех-лицея имени Капицы с победой на Международной физической олимпиаде школьников в Токио.

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