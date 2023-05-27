Подмосковье 27 мая 2023, 13:27 Научно-техническая конференция СВЧ-электроники прошла во Фрязине

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Научно-техническая конференция в честь 80-летия развития СВЧ-электроники прошла во Дворце культуры «Исток» в городском округе Фрязино. В мероприятии приняли участие представители более 80 профильных организации со всей России, некоторые наглядно презентовали авторские разработки.

Молодой инженер Елена Павлова готовит доклад на тему «Конструктивное моделирование усилитель-преобразовательного СВЧ модуля на основе низкотемпературного керамического материала». Девушка готова поделиться авторскими разработками с коллегами.

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«На мой взгляд оно [моделирование — прим.ред.] очень интересно тем, что имеет преимущество перед компусированными изделиями, это преимущество по размерам. В целом можно использовать кристальные сборки. Радиоэлектронные устройства развиваются в сторону миниатюризации и повышения функциональности», — поделилась специалист.

Инженер-технолог предприятия «Исток» имени А. И. Шокина работает над производством атомно-лучевых трубок, на которых строится система ГЛОНАСС.

«Прежде всего, выступление на конференции, позволяет рассказать о своих научных результатах и получить отзыв экспертов, которые в этом деле дольше и лучше меня разбираются», — рассказал сотрудник.

На конференции представил более 150 научных докладов, проводилась работа по направлениям «Твердотельная СВЧ-электроника», «Вакуумная СВЧ- электроника», «Комплексированные изделия и аппаратура», «Технология и материаловедение» и «Магнитные материалы и изделия». Мероприятие проводится с целью обмена опытом и определения перспектив в области СВЧ-электроники.

«Здесь у нас в общем-то все предприятия, которые обеспечивают и гособоронзаказ в нашей РФ. Подготовлено много площадок для дискуссий и обсуждений, связанных с развитием технологического суверенитета нашей страны, решение тех задач, которые сегодня стоят на повестке дня», — отметил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

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