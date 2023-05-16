Подмосковье 16 мая 2023, 16:35 Научно-производственное объединение «Энергомаш» в Химках отметило 94-летие

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Научно-производственное объединение «Энергомаш» в Химках отметило 94-летие со дня основания. На празднике подвели итоги профессионального конкурса «Выигрывает качество» и наградили отличившихся сотрудников.

За годы своего существования научно-производственное объединение «Энергомаш» участвовало в запуске первого искусственного спутника Земли, подготовке полета Юрия Гагарина в космос и создании транспортной космической системы «Энергия-Буран».

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«„Энергомаш“ — ведущее предприятие страны в сфере ракетно-космической отрасли. Химки начинались с рабочего поселка для специалистов, которые трудились на местном предприятии», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

На празднике по случаю 94-летия предприятия подвели итоги профессионального конкурса «Выигрывает качество». Сотрудники «Энергомаша» в течение года получают баллы за работу без брака, участие в профессиональных конкурсах и повышение квалификации, обучение молодых коллег, освоение нового оборудования и внедрение технологий. По количеству набранных баллов жюри определяет победителей.

В этом году работникам выдали более 100 денежных премий в размере от 10 до 40 тысяч рублей. А победители конкурса получили 500 тысяч рублей за первое место, 300 тысяч — за второе и 200 тысяч — за третье место.

Генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов рассказал, что конкурс «Выигрывает качество» стартовал на заводе в 2017 году для того, чтобы мотивировать профессиональное развитие сотрудников.

Победителей и призеров поздравил муниципальный депутат Артур Каримов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о масштабной модернизации уличного освещения в Химках. Работы начнутся 31 мая.

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