Подмосковье 10 июня 2023, 02:30 Научно-производственная лаборатория корпорации «Иркут» начала работу в технопарке ЦАГИ в Жуковском Unsplash

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Научно-производственную лабораторию по техническому обслуживанию компонентов систем воздушных судов корпорации «Иркут» запустили на территории технопарка Центрального аэрогидродинамического института в День наукоградов Московской области 9 июня. Церемонию открытия организации посетила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Глава ведомства отметила, что комплекс ЦАГИ первым в регионе получил статус профильной базы в сфере высоких технологий. Также в Подмосковье работает технопарк Института инженерной физики «Техноинноватика» в Серпухове.

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«Присвоение такого статуса позволяет управляющей компании получить налоговые льготы в виде освобождения от уплаты налога на недвижимое имущество организаций», — подчеркнула зампред.

Корпорация «Иркут» является главным производителем пассажирских самолетов в России. Недавно компания вошла в число резидентов технопарка ЦАГИ. На территории комплекса специалисты компании будут выполнять работы по ремонту и техническому обслуживанию авиационного и радиоэлектронного оборудования.

Также новая лаборатория стала первой производственной площадкой по техническому обслуживанию отсеков самолета SSJ-100 на территории России. Ранее эти виды работ выполнялись исключительно на зарубежных предприятиях.

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