Подмосковье 31 мая 2023, 12:19 Научно-практический вебинар для педиатров Подмосковья пройдет 3 июня

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Научно-практическая школы для педиатров пройдет в Подмосковье 3 июня. Спикерами вебинара станут ведущие специалисты НИКИ детства. Они расскажут об актуальных вопросах области.

По словам главного педиатра Подмосковья, профессора Нисо Одинаевой, специалисты института подготовили доклады, основанные на результатах новейших исследований.

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«Специалисты НИКИ детства подготовили доклады на такие темы, как: „Миодистрофия Дюшенна“. „Диагностика кишечных инфекций у детей“, „Увеличение аденоидов“, „Особенности кори у детей“ и „Оценка физического и полового развития участковым врачом-педиатром“», — сказала она.

Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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