Подмосковье 17 февраля 2024, 23:02 Научная школьная конференция «В науку первые шаги — знания без границ» прошла в Котельниках Unsplash

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Научно-практическая конференция «В науку первые шаги — знания без границ» прошла в Котельниках в 15-й раз. Участие в ней приняли ученики более 70 классов городских школ.

Разнообразие научных направлений, представленных на конференции, позволило школьникам проявить свои таланты и умения в различных областях знаний. Участники конференции подготовили проекты по 17 научным направлениям, включающим в себя весь спектр школьных знаний: от природоведения и географии до физики и аналитической алгебры.

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Важно отметить, что работа над проектами началась задолго до самой конференции. Возвращение к проектам с новыми знаниями и переработка их с учетом последних научных открытий является отличной практикой, позволяющей школьникам не только углубить свои знания, но и научиться критически мыслить и применять нестандартные подходы.

По традиции в конце конференции авторы самых интересных научных работ были отмечены дипломами.

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