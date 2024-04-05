Подмосковье 05 апреля 2024, 22:04 Научная конференция реаниматологов-анестезиологов прошла в МОНИКИ МОНИКИ имени Владимирского

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Всероссийская конференция «Избранные вопросы анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии» прошла в МОНИКИ имени Владимирского. В мероприятии приняли участие заслуженные врачи России, заведующие кафедрами и ведущие научные сотрудники.

Специалисты обсудили правовые нормы в анестезиологии-реаниматологии, безопасность пациентов и современные стандарты мониторинга, вопросы дополнительного профессионального образования и многое другое.

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По словам директор МОНИКИ имени Владимирского Константина Соболева, кафедра отделения анестезиологии и гематологии является настоящим клиническим, учебным, методологическим центром Московской области по этой специальности.

«Здесь проводится лечение самых тяжелых клинических случаев с использованием самых современных технологий и оборудования. Наши сотрудники всегда готовы поделиться своими знаниями и многолетним опытом, проводя такие мероприятия, как эта конференция», — рассказал Соболев.

Специалистов отметили грамотами Министерства здравоохранения Московской области и нагрудными знаками «Отличник здравоохранения Российской Федерации».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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