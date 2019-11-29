Сила мысли и искусственный интеллект. Научная конференция «Природа. Общество. Человек» стартовала в Дубне

В университете «Дубна» стартовала Всероссийская научно-практическая конференция «Природа. Общество. Человек». В ней принимают участие порядка 300 человек. Они разделены по 18 секциям.

В наше время управлять машиной может даже рыбка. Куда она — туда и аквариум на колесах. Но чтобы такое придумать, нужен большой ум. В университете «Дубна» следят за научными трендами. Первый доклад Всероссийской научно-практической конференции «Природа. Общество. Человек» посвящен как раз силе мысли.

«Некоторые разрабатывают протезы, а мы разрабатываем управление активностью мозга человека. Уже сейчас популярны игры за рубежом — пинбол, где двигают шариком по столу. И с другой стороны человек в нейрошлеме. И мы как раз ищем корреляцию между сигналом мозга и управлением предметом», — рассказал участник конференции Сергей Кузнецов.

Источник фото: телеканал «360»

Основные докладчики конференции — преподаватели и аспиранты университета «Дубна». Участвуют и представители других вузов России, а также Китая и Индии. Они рассказывают о результатах научно-исследовательских работ.

Источник фото: телеканал «360»

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«В этом году у нас максимальное зарегистрированное число внутренних приоритетных НИРов (научно-исследовательских работ — ред). Это существенные выполняющиеся требования по публикациям, по регистрациям патентов, по привлечению студентов. И команды, которые реализуют свои НИРы, хотели поделиться с коллегами, обсудить полученные результаты», — отметил проректор университета «Дубна» Юрий Крюков.

Конференция подытоживает работу ученых в разных направлениях науки. Чтобы рассказать обо всем, организовано 18 секций. Одна из основных посвящена инновационным проектам и технологиям. У вуза много изобретений. Только в этом году предприятия выкупили три патента у университета «Дубна». Буквально на днях появилась заявка на еще один. Самый большой спрос на разработки в области электротехники, автостроения, нефтехимии.

«Началась тенденция по внедрению зарегистрированных результатов умственной деятельности в производство, когда компании сами обращаются и говорят — мы хотим выкупить у вас патент. Такого на протяжении всей истории не наблюдалось, сейчас вот уже постоянная история», — рассказал Юрий Крюков.

Представители предприятий — и среди преподавателей. Привлекают студентов с третьих курсов. Уже реализован ряд совместных проектов университета с Объединенным институтом ядерных исследований, предприятиями госкорпорации «Росатом». В НИИ «Атолл» тоже опираются на разработки, созданные на базе вуза.

«Мы занимаемся искусственными нейронными сетями, искусственным интеллектом. Методы синтеза, построения таких систем. А используем их для того, чтобы распознать, что за морские объекты по океанам и морским просторам плавают», — объяснил главный научный сотрудник НИИ «Атолл» Александр Трофимов.

Источник фото: телеканал «360»

Конференция продлится три дня. Ее главным итогом станут новые разработки, которые появятся в стенах университета.