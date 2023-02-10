Подмосковье 10 февраля 2023, 17:13 Научная конференция о создании передовых квадрокоптеров прошла в технопарке ЦАГИ в Жуковском

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Конференция по обмену опытом в сфере создания передовых беспилотных летательных аппаратов «Разумные от народа 2.0» прошла в Жуковском в технопарке ЦАГИ. В ней участвовали профессионалы области, научные сотрудники, преподаватели и студенты.

В мероприятии приняли участие 100 человек. Одним из спикеров стал главный конструктор «Транспорта будущего» Павел Корольков. Он рассказал о российском проекте по разработке беспилотников Hi-Fly и обозначил проблемы отрасли.

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В дискуссии также участвовали начальник отдела аэродинамики ЦАГИ Виталий Губский, главный конструктор НПП «РадиоСигнал» Андрей Селиванов и директор комплекса «Радар ММС» Василий Анцев.

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Эксперты также выбрали лучшие работы, среди которых оказались расчет 3D-модели крыла летательного аппарата Ильи Шуваева, технический расчет 3D-модели корпуса контроллера Дмитрия Меньшикова и расчет максимального времени полета аппарата на литий-ионных аккумуляторах Вячеслава Кузьмина. Они получили сертификаты на 50 тысяч рублей.

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