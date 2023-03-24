Подмосковье 24 марта 2023, 10:30 Научная конференция ко дню рождения художника Игоря Грабаря прошла в Егорьевске

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Научно-практическая конференция ко дню рождения художника Игоря Грабаря прошла в Егорьевске. Также в городском музее открылась выставка последователей мастера.

Для жителей Егорьевска имя художника особенно значимо. Оно связано с историей города — здесь он провел детство и увлекся рисованием. Связь с малой родиной Грабарь сохранил и после обретения известности.

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Участникам научной конференции представили автопортреты Грабаря, его ранние работы, а также полотна четырех академиков Российской академии художеств — Стронского, Стекольщикова, Машкова и Петрова. Закрывал конференцию мастер-класс по технике письма масляными красками в стиле импрессионизма.

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