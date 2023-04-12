Подмосковье 12 апреля 2023, 16:46 Натуральную пастилу для собак начали производить в Подмосковье Источник фото: компания «Альпинтех»

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Завод по производству лакомств для животных в Талдоме разработал рецептуру пастилы для собак. В нее добавляют натуральные ягоды и фрукты.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, сейчас компания выпускает 5,5 тысячи тонн продукции в год.

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«Производство из отечественного сырья, большая часть которого поставляется подмосковными производителями. Продукт поставляют не только российским потребителям, но и в страны СНГ», — сказал он.

Сейчас десерты для собак производят в нескольких видах: с бараниной, клюквой и медом, с говядиной и яблоком, а также с уткой и кэробом. В основе пастилы — рисовая мука с добавлением мясных субпродуктов. Она не содержит ингредиенты, вредные для животных, в том числе сахар, усилители вкуса и консерванты.

Предприятие «Альпинтех» выпускает около 600 наименований кормов и лакомств. Найти их можно на маркетплейсах и во всех российских зоомагазинах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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